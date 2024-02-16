Золотухин Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухин Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Золотухин Василий Васильевич

Мать: Золотухина Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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