Золотухин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Золотухин Василий Васильевич
Мать: Золотухина Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Владимир Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно