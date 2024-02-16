Золотухин Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухин Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1917

Дочь: Иванушкина Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Золотухина Домна

Дуброва, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Титова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Золотухина Домна

Ракитное, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Год такой, если это она на сайте память народа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурыкина Полина Васильевна

Мать ребёнка: Золотухина Домна

Огаревка, Щекинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Золотухина Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Золотухина Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Золотухина Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотухина Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Золотухина Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотухина Домна

Работа или профессия
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Работал священником
Раскулачивание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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