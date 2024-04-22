Бурыкина (Золотухина) Полина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурыкина (Золотухина) Полина Васильевна

Место рождения

Огаревка, Щекинский район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Золотухин Василий Васильевич

Мать: Золотухина Домна

Огаревка, Щекинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурыкина Валентина

Отец ребёнка: не указан

Огаревка, Щекинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурыкина Лидия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурыкин Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурыкин Виктор

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Огаревка, Щекинский район, Тульская область
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