Бурыкина (Золотухина) Полина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Золотухин Василий Васильевич
Мать: Золотухина Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурыкина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурыкина Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурыкин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурыкин Виктор
Смерть
Неизвестно