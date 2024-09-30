Плесовских Еремей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1663
Дата смертиМежду 1710 и 1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663
Отец: Плесовских Фёдор Лукьянович
Мать: не указана
Место жительства
До 1671
Деревня Плесо Ивановской волости Устюжского уезда Переписная книга Тобольского уезда переписи Льва Поскочина РГАДА, Ф.214, оп.5, д. 261 Деревня Плясовская на озере Кривом. Во дворе Федка Лукьянов с... Показать все
Место жительства
С 1671
Переписная книга Тобольского уезда переписи Льва Поскочина РГАДА, Ф.214, оп.5, д. 261 Во дворе Федка Лукьянов сын Плясовской. Сказал: родился де он Устюжского уезду Ивановские волости в деревне Плес... Показать все
Упоминание
1681
Переписная книга Тобольского уезда переписи Льва Поскочина РГАДА, Ф.214, оп.5, д. 261 Во дворе Федка Лукьянов сын Плясовской. Сказал: родился де он Устюжского уезду Ивановские волости в деревне Плес... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1687
Сын: Плесовских Фёдор Еремеевич
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1688
Сын: Плесовских Василий Еремеевич
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия
Упоминание
1689
Переписная книга Тобольского уезда. Без даты. Предположительно 1689 г. РГАДА, Ф. 214, Оп. 1, Д. 6894 Федка Лукьянов сын Плясовской сказал родом он Устюжского уезду Ивановской волости деревни Плеса кре... Показать все
Бракосочетание
До 1695
Жена: Плесовских Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Плесовских Василий Еремеевич
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1697
Дочь: (Плесовских) Опросинья Еремеевна
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Плесовских Аверкий Еремеевич
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Плесовских Михей Еремеевич
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Плесовских Назар Еремеевич
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия
Упоминание
1710
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе Оброчной крестьянин Федор Лукьянов сын Плесовских вдов с... Показать все
Смерть
Между 1710 и 1748
Упоминание
1748
Книга переписная умерших, беглых, сданных в рекруты разночинцев и государственных крестьян Адбашского острога, Яринского, Панфиловского, Кулижнкого, Тавдинского, Агаряцкого станцев Кошуцкой волости То... Показать все