Плесовских Еремей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Еремей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1663

Дата смерти

Между 1710 и 1748

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663

Отец: Плесовских Фёдор Лукьянович

Мать: не указана

Место жительства
До 1671
Деревня Плесо Ивановской волости Устюжского уезда Переписная книга Тобольского уезда переписи Льва Поскочина РГАДА, Ф.214, оп.5, д. 261 Деревня Плясовская на озере Кривом. Во дворе Федка Лукьянов с... Показать все
Место жительства
С 1671
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда переписи Льва Поскочина РГАДА, Ф.214, оп.5, д. 261 Во дворе Федка Лукьянов сын Плясовской. Сказал: родился де он Устюжского уезду Ивановские волости в деревне Плес... Показать все
Упоминание
1681
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда переписи Льва Поскочина РГАДА, Ф.214, оп.5, д. 261 Во дворе Федка Лукьянов сын Плясовской. Сказал: родился де он Устюжского уезду Ивановские волости в деревне Плес... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Плесовских Фёдор Еремеевич

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1688

Сын: Плесовских Василий Еремеевич

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1689
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда. Без даты. Предположительно 1689 г. РГАДА, Ф. 214, Оп. 1, Д. 6894 Федка Лукьянов сын Плясовской сказал родом он Устюжского уезду Ивановской волости деревни Плеса кре... Показать все
Бракосочетание
До 1695

Жена: Плесовских Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Плесовских Василий Еремеевич

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1697

Дочь: (Плесовских) Опросинья Еремеевна

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Плесовских Аверкий Еремеевич

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Плесовских Михей Еремеевич

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Плесовских Назар Еремеевич

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1710
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе Оброчной крестьянин Федор Лукьянов сын Плесовских вдов с... Показать все
Смерть
Между 1710 и 1748
Упоминание
1748
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Книга переписная умерших, беглых, сданных в рекруты разночинцев и государственных крестьян Адбашского острога, Яринского, Панфиловского, Кулижнкого, Тавдинского, Агаряцкого станцев Кошуцкой волости То... Показать все

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