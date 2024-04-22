Плесовских Назар Еремеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиДо 1731
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Плесовских Еремей Фёдорович
Мать: Плесовских Евдокия
Упоминание
1710
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе Оброчной крестьянин Федор Лукьянов сын Плесовских вдов с... Показать все
Смерть
До 1731