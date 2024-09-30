Плесовских Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1665
Дата смерти18.06.1738 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1687
Сын: Плесовских Фёдор Еремеевич
Отец ребёнка: Плесовских Еремей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1688
Сын: Плесовских Василий Еремеевич
Отец ребёнка: Плесовских Еремей Фёдорович
Бракосочетание
До 1695
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Плесовских Василий Еремеевич
Отец ребёнка: Плесовских Еремей Фёдорович
Место жительства
С 1695
Рождение ребёнка
Около 1697
Дочь: (Плесовских) Опросинья Еремеевна
Отец ребёнка: Плесовских Еремей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Плесовских Аверкий Еремеевич
Отец ребёнка: Плесовских Еремей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Плесовских Михей Еремеевич
Отец ребёнка: Плесовских Еремей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Плесовских Назар Еремеевич
Отец ребёнка: Плесовских Еремей Фёдорович
Упоминание
1710
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе Оброчной крестьянин Федор Лукьянов сын Плесовских вдов с... Показать все
Смерть
18.06.1738 ст.
Деревни Русаковой у крестьянина Василия Еремеева сына Плесовских мать Евдокия 81 лет ГАТ Адбажский 156-20-2 FS 1792293 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99XJ-N3B5?i=740&cat=1385472