Плесовских Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

18.06.1738 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Плесовских Фёдор Еремеевич

Отец ребёнка: Плесовских Еремей Фёдорович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1688

Сын: Плесовских Василий Еремеевич

Отец ребёнка: Плесовских Еремей Фёдорович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
До 1695

Муж: Плесовских Еремей Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Плесовских Василий Еремеевич

Отец ребёнка: Плесовских Еремей Фёдорович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Место жительства
С 1695
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1697

Дочь: (Плесовских) Опросинья Еремеевна

Отец ребёнка: Плесовских Еремей Фёдорович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Плесовских Аверкий Еремеевич

Отец ребёнка: Плесовских Еремей Фёдорович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Плесовских Михей Еремеевич

Отец ребёнка: Плесовских Еремей Фёдорович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Плесовских Назар Еремеевич

Отец ребёнка: Плесовских Еремей Фёдорович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1710
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе Оброчной крестьянин Федор Лукьянов сын Плесовских вдов с... Показать все
Смерть
18.06.1738 ст.
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Деревни Русаковой у крестьянина Василия Еремеева сына Плесовских мать Евдокия 81 лет ГАТ Адбажский 156-20-2 FS 1792293 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99XJ-N3B5?i=740&cat=1385472

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