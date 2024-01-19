Плесовских Михей Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Михей Еремеевич

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Плесовских Еремей Фёдорович

Мать: Плесовских Евдокия

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1710
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе Оброчной крестьянин Федор Лукьянов сын Плесовских вдов с... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Плесовских Михаил Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Плесовских Логин Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Плесовских Ипат Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Михей Плесовских 41 выехали в деревню Новой Заимки Чертороиской дети написанные по ревизии:... Показать все
Смерть
Неизвестно
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