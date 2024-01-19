Плесовских Михей Еремеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: Плесовских Еремей Фёдорович
Мать: Плесовских Евдокия
Упоминание
1710
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе Оброчной крестьянин Федор Лукьянов сын Плесовских вдов с... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Плесовских Михаил Михеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Плесовских Логин Михеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1733
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1763
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Михей Плесовских 41 выехали в деревню Новой Заимки Чертороиской дети написанные по ревизии:... Показать все
Смерть
Неизвестно