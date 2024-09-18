Плесовских Ипат Михеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Плесовских Михей Еремеевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
С 1754
Упоминание
1763
Русаково, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Михей Плесовских 41 60 дети написанные по ревизии: Логин 15 34 жена Настасья Никифорова, 3... Показать все
Упоминание
1763
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Михей Плесовских 41 выехали в деревню Новой Заимки Чертороиской дети написанные по ревизии:... Показать все
Смерть
Неизвестно