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Плесовских Михаил Михеевич

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1703 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Плесовских Михей Еремеевич

Мать: не указана

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Михей Плесовских 41 выехали в деревню Новой Заимки Чертороиской дети написанные по ревизии:... Показать все
Смерть
Неизвестно
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