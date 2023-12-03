Плесовских (Плесовских) Василиса Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских (Плесовских) Василиса Екимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1709 г.р.

Мать

Около 1707 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Плесовских Еким Фёдорович

Мать: Плесовских Арина Ивановна

Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный в прежнюю перепись Еким Федоров Плесовских 37 56 жена Арина Иванова, 56, взята в замужество деревни Су... Показать все
Смерть
Неизвестно
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