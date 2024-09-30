Плесовских Еким Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: Плесовских Фёдор Савельевич
Мать: Плесовских Ненила
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
1710
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе оброчной крестьянин Савелей Яковлев сын Плесовских сказа... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Плесовских Трифон Екимович
Мать ребёнка: Плесовских (Шевелёва) Арина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Трушникова (Плесовских) Лукерья Екимовна
Мать ребёнка: Плесовских (Шевелёва) Арина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Плесовских Панфил Екимович
Мать ребёнка: Плесовских (Шевелёва) Арина Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1731 ст.
Сын: Плесовских Данило Екимович
Мать ребёнка: Плесовских (Шевелёва) Арина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Плесовских (Плесовских) Василиса Екимовна
Мать ребёнка: Плесовских (Шевелёва) Арина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: Плесовских (Шевелёва) Арина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: (Плесовских) Авдотья Екимовна
Мать ребёнка: Плесовских (Шевелёва) Арина Ивановна
Упоминание
1763
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный в прежнюю перепись Еким Федоров Плесовских 37 56 жена Арина Иванова, 56, взята в замужество деревни Су... Показать все
Смерть
Неизвестно