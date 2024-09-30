Плесовских Еким Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлесовских Еким Фёдорович

Плесовских Еким Фёдорович

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Плесовских Фёдор Савельевич

Мать: Плесовских Ненила

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Место жительства
Неизвестно
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских (Шевелёва) Арина Ивановна

Упоминание
1710
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе оброчной крестьянин Савелей Яковлев сын Плесовских сказа... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Плесовских Трифон Екимович

Мать ребёнка: Плесовских (Шевелёва) Арина Ивановна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Трушникова (Плесовских) Лукерья Екимовна

Мать ребёнка: Плесовских (Шевелёва) Арина Ивановна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Плесовских Панфил Екимович

Мать ребёнка: Плесовских (Шевелёва) Арина Ивановна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1731 ст.

Сын: Плесовских Данило Екимович

Мать ребёнка: Плесовских (Шевелёва) Арина Ивановна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Плесовских (Плесовских) Василиса Екимовна

Мать ребёнка: Плесовских (Шевелёва) Арина Ивановна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Плесовских Иван Екимович

Мать ребёнка: Плесовских (Шевелёва) Арина Ивановна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: (Плесовских) Авдотья Екимовна

Мать ребёнка: Плесовских (Шевелёва) Арина Ивановна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный в прежнюю перепись Еким Федоров Плесовских 37 56 жена Арина Иванова, 56, взята в замужество деревни Су... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.