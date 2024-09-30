Плесовских (Шевелёва) Арина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Плесовских Трифон Екимович
Отец ребёнка: Плесовских Еким Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Трушникова (Плесовских) Лукерья Екимовна
Отец ребёнка: Плесовских Еким Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Плесовских Панфил Екимович
Отец ребёнка: Плесовских Еким Фёдорович
Рождение ребёнка
10.12.1731 ст.
Сын: Плесовских Данило Екимович
Отец ребёнка: Плесовских Еким Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Плесовских (Плесовских) Василиса Екимовна
Отец ребёнка: Плесовских Еким Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1737
Отец ребёнка: Плесовских Еким Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: (Плесовских) Авдотья Екимовна
Отец ребёнка: Плесовских Еким Фёдорович
Упоминание
1763
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный в прежнюю перепись Еким Федоров Плесовских 37 56 жена Арина Иванова, 56, взята в замужество деревни Су... Показать все
Смерть
Неизвестно