Плесовских (Шевелёва) Арина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских (Шевелёва) Арина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Еким Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Плесовских Трифон Екимович

Отец ребёнка: Плесовских Еким Фёдорович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Трушникова (Плесовских) Лукерья Екимовна

Отец ребёнка: Плесовских Еким Фёдорович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Плесовских Панфил Екимович

Отец ребёнка: Плесовских Еким Фёдорович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1731 ст.

Сын: Плесовских Данило Екимович

Отец ребёнка: Плесовских Еким Фёдорович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Плесовских (Плесовских) Василиса Екимовна

Отец ребёнка: Плесовских Еким Фёдорович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Плесовских Иван Екимович

Отец ребёнка: Плесовских Еким Фёдорович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: (Плесовских) Авдотья Екимовна

Отец ребёнка: Плесовских Еким Фёдорович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный в прежнюю перепись Еким Федоров Плесовских 37 56 жена Арина Иванова, 56, взята в замужество деревни Су... Показать все
Смерть
Неизвестно

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