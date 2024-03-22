Плесовских Трифон Екимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Пелагея Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Парасковья Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Настасья Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Алексей Трифонович
Упоминание
1763
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный в прежнюю перепись Еким Федоров Плесовских 37 56 жена Арина Иванова, 56, взята в замужество деревни Су... Показать все
Смерть
Неизвестно