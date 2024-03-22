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Плесовских Трифон Екимович

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Плесовских Еким Фёдорович

Мать: Плесовских Арина Ивановна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Пелагея Трифоновна

Мать ребёнка: не указана

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Парасковья Трифоновна

Мать ребёнка: не указана

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Настасья Трифоновна

Мать ребёнка: не указана

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Алексей Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный в прежнюю перепись Еким Федоров Плесовских 37 56 жена Арина Иванова, 56, взята в замужество деревни Су... Показать все
Смерть
Неизвестно
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