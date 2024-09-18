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Плесовских Логин Михеевич

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1703 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1729 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Плесовских Михей Еремеевич

Мать: не указана

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Место жительства
Неизвестно
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
До 1757

Жена: Плесовских (Скаредных) Настасья Никифоровна

Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Михей Плесовских 41 выехали в деревню Новой Заимки Чертороиской дети написанные по ревизии:... Показать все
Упоминание
1763
Русаково, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Михей Плесовских 41 60 дети написанные по ревизии: Логин 15 34 жена Настасья Никифорова, 3... Показать все
Смерть
Неизвестно

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