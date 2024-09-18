Плесовских (Скаредных) Настасья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Скаредных Никифор
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
До 1757
Упоминание
1763
Русаково, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Михей Плесовских 41 60 дети написанные по ревизии: Логин 15 34 жена Настасья Никифорова, 3... Показать все
Смерть
Неизвестно