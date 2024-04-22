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Плесовских Василий Еремеевич

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1663 г.р.

Мать

Около 1665 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Плесовских Еремей Фёдорович

Мать: Плесовских Евдокия

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1710
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе Оброчной крестьянин Федор Лукьянов сын Плесовских вдов с... Показать все
Смерть
Неизвестно
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