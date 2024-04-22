Плесовских Аверкий Еремеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: Плесовских Еремей Фёдорович
Мать: Плесовских Евдокия
Упоминание
1710
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе Оброчной крестьянин Федор Лукьянов сын Плесовских вдов с... Показать все
Смерть
Неизвестно