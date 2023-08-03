Мартынова Федосия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Мартынов Максим
Мать: Агрофена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Митрофанов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Митрофанов Василий Иванович
Отец ребёнка: Митрофанов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Митрофанова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Митрофанов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Митрофанов Николай Иванович
Отец ребёнка: Митрофанов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Митрофанов Александр Иванович
Отец ребёнка: Митрофанов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Митрофанов Степан Иванович
Отец ребёнка: Митрофанов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Митрофанов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
07.04.1931
Сын: Митрофанов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Митрофанов Иван Трофимович
Смерть
Неизвестно