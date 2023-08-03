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Мартынова Федосия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Мартынов Максим

Мать: Агрофена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Митрофанов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Митрофанов Василий Иванович

Отец ребёнка: Митрофанов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Митрофанова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Митрофанов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Митрофанов Николай Иванович

Отец ребёнка: Митрофанов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Митрофанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Митрофанов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Митрофанов Степан Иванович

Отец ребёнка: Митрофанов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Митрофанов Петр Иванович

Отец ребёнка: Митрофанов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
07.04.1931

Сын: Митрофанов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Митрофанов Иван Трофимович

Смерть
Неизвестно

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