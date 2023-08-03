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Митрофанов Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Митрофанов Иван Трофимович

Мать: Мартынова Федосия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Надежда Степановна

Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Елена Степановна

Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Сергей Степанович

Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Клавдия Петровна

Смерть
Неизвестно

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