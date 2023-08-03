Митрофанов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Надежда Степановна
Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Елена Степановна
Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Сергей Степанович
Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Клавдия Петровна
Смерть
Неизвестно