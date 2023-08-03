Митрофанов Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Митрофанов Трофим Митрофанович
Мать: Василиса
Рождение ребёнка
1913
Сын: Митрофанов Василий Иванович
Мать ребёнка: Мартынова Федосия Максимовна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Митрофанова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Мартынова Федосия Максимовна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Митрофанов Николай Иванович
Мать ребёнка: Мартынова Федосия Максимовна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Митрофанов Александр Иванович
Мать ребёнка: Мартынова Федосия Максимовна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Митрофанов Степан Иванович
Мать ребёнка: Мартынова Федосия Максимовна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Мартынова Федосия Максимовна
Рождение ребёнка
07.04.1931
Сын: Митрофанов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Мартынова Федосия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Мартынова Федосия Максимовна
Смерть
Неизвестно