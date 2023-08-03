Митрофанов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Ирина Петровна
Мать ребёнка: Фалина Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Фалина Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Евгений Петрович
Мать ребёнка: Фалина Клавдия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фалина Клавдия Семеновна
Смерть
Неизвестно