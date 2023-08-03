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Митрофанов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Митрофанов Иван Трофимович

Мать: Мартынова Федосия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Ирина Петровна

Мать ребёнка: Фалина Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Фалина Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Фалина Клавдия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фалина Клавдия Семеновна

Смерть
Неизвестно