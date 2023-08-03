Фалина Клавдия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Ирина Петровна
Отец ребёнка: Митрофанов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Митрофанов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Евгений Петрович
Отец ребёнка: Митрофанов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно