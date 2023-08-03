Митрофанова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каширина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Каширин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каширин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каширина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Каширин Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно