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Митрофанова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Митрофанов Иван Трофимович

Мать: Мартынова Федосия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каширина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Каширин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каширин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Каширин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каширина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Каширин Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каширин Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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