Митрофанов Трофим Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрофанов Трофим Митрофанович

Митрофанов Трофим Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Федот Трофимович

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Сидор Трофимович

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Петр Трофимович

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
1879

Сын: Митрофанов Иван Трофимович

Мать ребёнка: Василиса

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.