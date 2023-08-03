Митрофанов Трофим Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Федот Трофимович
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Сидор Трофимович
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Петр Трофимович
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
1879
Сын: Митрофанов Иван Трофимович
Мать ребёнка: Василиса
Смерть
Неизвестно