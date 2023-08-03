Митрофанов Федот Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митрофанов Трофим Митрофанович
Мать: Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Мария Федотовна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Акулина Федотовна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Василий Федотович
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
Неизвестно