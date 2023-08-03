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Митрофанов Сидор Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрофанов Трофим Митрофанович

Мать: Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Василиса Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Василиса Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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