Митрофанов Сидор Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митрофанов Трофим Митрофанович
Мать: Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Василиса Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Василиса Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно