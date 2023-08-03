Мартынов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агрофена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынова Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Агрофена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Агрофена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Софья Максимовна
Мать ребёнка: Агрофена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Василий Максимович
Мать ребёнка: Агрофена Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Мартынова Федосия Максимовна
Мать ребёнка: Агрофена Михайловна
Смерть
Неизвестно