Мартынов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Иван Максимович

Мать ребёнка: Агрофена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынова Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Агрофена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Наталья Максимовна

Мать ребёнка: Агрофена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Софья Максимовна

Мать ребёнка: Агрофена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Василий Максимович

Мать ребёнка: Агрофена Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Мартынова Федосия Максимовна

Мать ребёнка: Агрофена Михайловна

Смерть
Неизвестно

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