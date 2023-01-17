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Скочилов Осип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Скочилова Матрена Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Кокуйской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Скочилова Анастасия Осиповна

Мать ребёнка: Скочилова Ефросинья

Рождение ребёнка
1908

Сын: Скочилов Иван Осипович

Мать ребёнка: Скочилова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скочилов Степан Осипович

Мать ребёнка: Скочилова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скочилов Кирилл Осипович

Мать ребёнка: Скочилова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скочилов Исидор Осипович

Мать ребёнка: Скочилова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скочилов Демид Осипович

Мать ребёнка: Скочилова Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скочилова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скочилов Елизар Осипович

Мать ребёнка: Скочилова Ефросинья

Смерть
Неизвестно
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