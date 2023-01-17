Скочилов Осип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Скочилова Матрена Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Кокуйской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Скочилова Анастасия Осиповна
Мать ребёнка: Скочилова Ефросинья
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Скочилова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скочилова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скочилова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скочилова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скочилова Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скочилова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скочилова Ефросинья
Смерть
Неизвестно