Скочилова Анастасия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти16.07.1964
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Скочилов Осип
Мать: Скочилова Ефросинья
Рождение ребёнка
22.01.1924
Сын: Мухарицин Василий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.06.1926
Дочь: Мухарицина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Вязовка, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
16.07.1964
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область