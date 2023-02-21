Скочилова Анастасия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скочилова Анастасия Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

16.07.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Скочилов Осип

Мать: Скочилова Ефросинья

Рождение ребёнка
22.01.1924

Сын: Мухарицин Василий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.06.1926

Дочь: Мухарицина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Вязовка, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
16.07.1964
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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