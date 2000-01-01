Скочилова Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скочилова Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Скочилова Анастасия Осиповна

Отец ребёнка: Скочилов Осип

Рождение ребёнка
1908

Сын: Скочилов Иван Осипович

Отец ребёнка: Скочилов Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скочилов Степан Осипович

Отец ребёнка: Скочилов Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скочилов Елизар Осипович

Отец ребёнка: Скочилов Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скочилов Кирилл Осипович

Отец ребёнка: Скочилов Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скочилов Исидор Осипович

Отец ребёнка: Скочилов Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скочилов Демид Осипович

Отец ребёнка: Скочилов Осип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скочилов Осип

Смерть
Неизвестно
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