Скочилов Демид Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скочилов Осип
Мать: Скочилова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скочилова Мария Демидовна
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно