Скочилов Степан Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скочилов Степан Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скочилов Осип

Мать: Скочилова Ефросинья

Смерть
1904
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