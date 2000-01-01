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Скочилов Степан Осипович
Скочилов Степан Осипович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1904
Пол
Мужской
Отец
Скочилов Осип
Мать
Скочилова Ефросинья
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Скочилов Осип
Мать:
Скочилова Ефросинья
Смерть
1904
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