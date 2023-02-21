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Скочилов Иван Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

02.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Скочилов Осип

Мать: Скочилова Ефросинья

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Скочилова Мария (Майя) Ивановна

Мать ребёнка: Субботина Груня

Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скочилова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Субботина Груня

Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скочилова Аграфена Ананьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скочилов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Скочилова Аграфена Ананьевна

Смерть
02.12.1944
Первичное захоронение д. Аобра Чехословакия
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