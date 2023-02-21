Скочилов Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти02.12.1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Скочилов Осип
Мать: Скочилова Ефросинья
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Скочилова Мария (Майя) Ивановна
Мать ребёнка: Субботина Груня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скочилова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Субботина Груня
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скочилов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Скочилова Аграфена Ананьевна
Смерть
02.12.1944
Первичное захоронение д. Аобра Чехословакия