Субботина Груня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Груня

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Скочилова Мария (Майя) Ивановна

Отец ребёнка: Скочилов Иван Осипович

Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скочилова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Скочилов Иван Осипович

Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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