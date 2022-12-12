Скочилов Елизар Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скочилов Елизар Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скочилов Осип

Мать: Скочилова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скочилова Полина Елизаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скочилов Владимир Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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