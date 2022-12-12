Скочилов Елизар Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скочилов Осип
Мать: Скочилова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скочилова Полина Елизаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скочилов Владимир Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно