Анисим (Онисим) Николаев
Место рождения
Дата рождения15.02.1816
Дата смерти20.03.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1816
Отец: Иполитов Николай Ипполитов
Мать: Авдотья Гаврилова
У ясашного крестьянина Николая Ипполитова сын Онисимъ. Число рождения 15, число крещения - 17
Бракосочетание
15.02.1834
Жена: Стефанида Яковлева
Пятнадцатого числа сочетался законным браком того же села Малой Кандалы казенного крестьянина Николая Иполитова сын Онисим 19 лет Ставропольской округи села Большой Кандалы казенного крестьянина Якова... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Стефанида Яковлева
Бракосочетание
23.01.1841
Жена: Фекла Андреева
Бракосочетание
20.02.1842
Жена: Лукерья Дмитриева
села Большой Кандалы удельного крестьянина Димитрия Иванова дочь девица Лукерья Димитриева православного вероисповедания, 20? лет
Смерть
20.03.1895
Онисим Николаев Ипполитов, 81 год (1814-?)