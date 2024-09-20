Анисим (Онисим) Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисим (Онисим) Николаев

Анисим (Онисим) Николаев

Место рождения

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.02.1816

Дата смерти

20.03.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1816

Отец: Иполитов Николай Ипполитов

Мать: Авдотья Гаврилова

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
У ясашного крестьянина Николая Ипполитова сын Онисимъ. Число рождения 15, число крещения - 17
Бракосочетание
15.02.1834

Жена: Стефанида Яковлева

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Пятнадцатого числа сочетался законным браком того же села Малой Кандалы казенного крестьянина Николая Иполитова сын Онисим 19 лет Ставропольской округи села Большой Кандалы казенного крестьянина Якова... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ипполитов Семен Анисимов

Мать ребёнка: Стефанида Яковлева

Бракосочетание
23.01.1841

Жена: Фекла Андреева

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.02.1842

Жена: Лукерья Дмитриева

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
села Большой Кандалы удельного крестьянина Димитрия Иванова дочь девица Лукерья Димитриева православного вероисповедания, 20? лет
Смерть
20.03.1895
Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Онисим Николаев Ипполитов, 81 год (1814-?)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.