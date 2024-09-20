Лукерья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Димитрий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1842
Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
села Большой Кандалы удельного крестьянина Димитрия Иванова дочь девица Лукерья Димитриева православного вероисповедания, 20? лет
Смерть
Неизвестно