Лукерья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Димитрий Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
20.02.1842

Муж: Анисим (Онисим) Николаев

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
села Большой Кандалы удельного крестьянина Димитрия Иванова дочь девица Лукерья Димитриева православного вероисповедания, 20? лет
Смерть
Неизвестно

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