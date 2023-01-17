Малая Кандала
Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2142Малая Кандала, с. удел.при рч. Кандалке.118202239411154Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1211. М. Кандала (Никольское), село бывшее удельное, при речке Кандале, дворов 437, жителей 2604, церковь православная, школа, 10 ветряных мельниц
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
30904Малая Кандаласело54°29'с.ш.49°24'в.д.N-39-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
73642405126с Малая Кандаласело