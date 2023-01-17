село Малая Кандала, село Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Малая Кандала

Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2142Малая Кандала, с. удел.при рч. Кандалке.118202239411154Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Больше-Кандалинская волость
1211. М. Кандала (Никольское), село бывшее удельное, при речке Кандале, дворов 437, жителей 2604, церковь православная, школа, 10 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Старомайнский район
30904Малая Кандаласело54°29'с.ш.49°24'в.д.N-39-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Старомайнский муниципальный район, Кандалинское сельское поселение
73642405126с Малая Кандаласело
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