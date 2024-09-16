Авдотья Гаврилова
Место рожденияБольшая Кандала
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Гаврила Степанов
Мать: не указана
Бракосочетание
27.02.1807
"Отрок ясашной крестьянин Николай Иполитов 29 лет с девицей села Большой Кандалы ясашного крестьянина Гаврилы Степанова дочерью Авдотьей 20 лет"
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Иполитов Николай Ипполитов
Рождение ребёнка
15.02.1816
Отец ребёнка: Иполитов Николай Ипполитов
У ясашного крестьянина Николая Ипполитова сын Онисимъ. Число рождения 15, число крещения - 17
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Егор Николаев
Отец ребёнка: Иполитов Николай Ипполитов
Смерть
Неизвестно