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Авдотья Гаврилова

Место рождения

Большая Кандала

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Гаврила Степанов

Мать: не указана

Бракосочетание
27.02.1807

Муж: Иполитов Николай Ипполитов

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
"Отрок ясашной крестьянин Николай Иполитов 29 лет с девицей села Большой Кандалы ясашного крестьянина Гаврилы Степанова дочерью Авдотьей 20 лет"
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Ипполитов Иван Николаев

Отец ребёнка: Иполитов Николай Ипполитов

Рождение ребёнка
15.02.1816

Сын: Анисим (Онисим) Николаев

Отец ребёнка: Иполитов Николай Ипполитов

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
У ясашного крестьянина Николая Ипполитова сын Онисимъ. Число рождения 15, число крещения - 17
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Егор Николаев

Отец ребёнка: Иполитов Николай Ипполитов

Смерть
Неизвестно

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