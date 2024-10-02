Иполитов Николай Ипполитов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти07.08.1848
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Ипполит Абрамов
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
27.02.1807
Жена: Авдотья Гаврилова
"Отрок ясашной крестьянин Николай Иполитов 29 лет с девицей села Большой Кандалы ясашного крестьянина Гаврилы Степанова дочерью Авдотьей 20 лет"
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Авдотья Гаврилова
Рождение ребёнка
15.02.1816
Мать ребёнка: Авдотья Гаврилова
У ясашного крестьянина Николая Ипполитова сын Онисимъ. Число рождения 15, число крещения - 17
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Егор Николаев
Мать ребёнка: Авдотья Гаврилова
Смерть
07.08.1848
Села Малой Кандалы удельный крестьянин Николай Политов, 63 года, от холеры (1848-63=1785)