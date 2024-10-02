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Иполитов Николай Ипполитов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

07.08.1848

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

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Жена

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Ипполит Абрамов

Мать: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
27.02.1807

Жена: Авдотья Гаврилова

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
"Отрок ясашной крестьянин Николай Иполитов 29 лет с девицей села Большой Кандалы ясашного крестьянина Гаврилы Степанова дочерью Авдотьей 20 лет"
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Ипполитов Иван Николаев

Мать ребёнка: Авдотья Гаврилова

Рождение ребёнка
15.02.1816

Сын: Анисим (Онисим) Николаев

Мать ребёнка: Авдотья Гаврилова

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
У ясашного крестьянина Николая Ипполитова сын Онисимъ. Число рождения 15, число крещения - 17
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Егор Николаев

Мать ребёнка: Авдотья Гаврилова

Смерть
07.08.1848
Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Села Малой Кандалы удельный крестьянин Николай Политов, 63 года, от холеры (1848-63=1785)

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