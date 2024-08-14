Ипполитов Семен Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипполитов Семен Анисимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

12.03.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Анисим (Онисим) Николаев

Мать: Стефанида Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Антонова

Бракосочетание
Между 1874 и 1875

Жена: Ипполитова (Прокофьева) Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
04.08.1875

Дочь: Политова Евдокия Семенова

Мать ребёнка: Ипполитова (Прокофьева) Анна Гаврилова

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Села Малой Кандалы крестьянин собственник Семен Онисимов Политов и законная жена его Анна Гаврилова, православные. Восприемники: Сего же села крестьянин собственник Иван Онисимов Политов и крестьянка ... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1878

Сын: Ипполитов Андрей Симеонов

Мать ребёнка: Ипполитова (Прокофьева) Анна Гаврилова

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Села Малой Кандалы крестьянинъ собственникъ Семенъ Онисимовъ Политовъ и законная жена его Анна Гаврилова, православные.
Смерть
12.03.1882
Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Села Малой Кандалы крестьянинъ собственнникъ Симеонъ Онисимовъ Ипполитовъ, 42 года, от головной боли

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