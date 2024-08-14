Ипполитов Семен Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти12.03.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Анисим (Онисим) Николаев
Мать: Стефанида Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Антонова
Бракосочетание
Между 1874 и 1875
Рождение ребёнка
04.08.1875
Дочь: Политова Евдокия Семенова
Мать ребёнка: Ипполитова (Прокофьева) Анна Гаврилова
Села Малой Кандалы крестьянин собственник Семен Онисимов Политов и законная жена его Анна Гаврилова, православные. Восприемники: Сего же села крестьянин собственник Иван Онисимов Политов и крестьянка ... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1878
Сын: Ипполитов Андрей Симеонов
Мать ребёнка: Ипполитова (Прокофьева) Анна Гаврилова
Села Малой Кандалы крестьянинъ собственникъ Семенъ Онисимовъ Политовъ и законная жена его Анна Гаврилова, православные.
Смерть
12.03.1882
Села Малой Кандалы крестьянинъ собственнникъ Симеонъ Онисимовъ Ипполитовъ, 42 года, от головной боли