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Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.04.1816

Муж: Григорий Антонов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Антонов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
16.11.1827

Сын: Филипп Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Антонов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Рождение ребёнка
09.05.1829

Сын: Николай Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Антонов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Рождение ребёнка
13.01.1833

Дочь: Ксения (Аксинья) Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Антонов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1597 (1832-1841) | Метрические книги огородицерождественской ц. вотчины надворного советника Кавалера Ивана Иванова Вейденгаммера села В...
Рождение ребёнка
09.03.1837

Сын: Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Антонов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка г-д Хлебникова, после 1829 г. Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1838
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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