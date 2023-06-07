Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
До ?.04.1816
Муж: Григорий Антонов
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Антонов
Рождение ребёнка
16.11.1827
Сын: Филипп Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Антонов
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Рождение ребёнка
09.05.1829
Сын: Николай Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Антонов
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Рождение ребёнка
13.01.1833
Дочь: Ксения (Аксинья) Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Антонов
ф.607, оп.1, д.1597 (1832-1841) | Метрические книги огородицерождественской ц. вотчины надворного советника Кавалера Ивана Иванова Вейденгаммера села В...
Рождение ребёнка
09.03.1837
Сын: Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Антонов
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка г-д Хлебникова, после 1829 г. Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1838
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)