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Николай Григорьев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

09.05.1829

Дата смерти

После 1838

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1829

Отец: Григорий Антонов

Мать: Матрена Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин г-на Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1838
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