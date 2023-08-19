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Григорий Антонов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Афанасьев Антон Яковлев

Мать: Феодора Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
До ?.04.1816

Жена: Матрена Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
16.11.1827

Сын: Филипп Григорьев

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Рождение ребёнка
09.05.1829

Сын: Николай Григорьев

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Рождение ребёнка
13.01.1833

Дочь: Ксения (Аксинья) Григорьева

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1597 (1832-1841) | Метрические книги огородицерождественской ц. вотчины надворного советника Кавалера Ивана Иванова Вейденгаммера села В...
Рождение ребёнка
09.03.1837

Сын: Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин г-на Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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