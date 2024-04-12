Ирина Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиПосле 1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Григорий Антонов
Мать: Матрена Иванова
Бракосочетание
13.04.1841
Муж: Лунев Ефрем Антонов
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка г-на Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1839
ф.203, оп.745, д.1534 (1840) | 1840 метрическая книга данная из Рузского духовного правления ведомства онго БогородицеРождественской церкви села Каз...