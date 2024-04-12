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Ирина Григорьева

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

После 1839

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

1798 г.р.

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Григорий Антонов

Мать: Матрена Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
13.04.1841

Муж: Лунев Ефрем Антонов

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка г-на Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1839
ф.203, оп.745, д.1534 (1840) | 1840 метрическая книга данная из Рузского духовного правления ведомства онго БогородицеРождественской церкви села Каз...
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