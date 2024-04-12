Ксения (Аксинья) Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения (Аксинья) Григорьева

Ксения (Аксинья) Григорьева

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

13.01.1833

Дата смерти

После 1838

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1833

Отец: Григорий Антонов

Мать: Матрена Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1597 (1832-1841) | Метрические книги огородицерождественской ц. вотчины надворного советника Кавалера Ивана Иванова Вейденгаммера села В...
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка г-на Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1838
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close