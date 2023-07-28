Филипп Григорьев
Место рождения
Дата рождения16.11.1827
Дата смертиДо 1830
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1827
Отец: Григорий Антонов
Мать: Матрена Иванова
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
До 1830