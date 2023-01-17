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Красиков Ульян Фёдорович

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

17.06.1838

Дата смерти

06.02.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1838

Отец: Красиков Федор Никитич

Мать: Красикова Федосья Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.09.1857

Сын: Красиков Дмитрий Ульянович

Мать ребёнка: Красикова Мария Фёдоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Красиков Михаил Ульянович

Мать ребёнка: Красикова Мария Фёдоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Красиков Андрей Ульянович

Мать ребёнка: Красикова Мария Фёдоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарантина Софья Ульяновна

Мать ребёнка: Красикова Мария Фёдоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ульяновна

Мать ребёнка: Красикова Мария Фёдоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Евдокия Ульяновна

Мать ребёнка: Красикова Мария Фёдоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
06.02.1907
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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