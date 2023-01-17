Красиков Ульян Фёдорович
Место рождения
Дата рождения17.06.1838
Дата смерти06.02.1907
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1838
Отец: Красиков Федор Никитич
Рождение ребёнка
12.09.1857
Сын: Красиков Дмитрий Ульянович
Мать ребёнка: Красикова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Красиков Михаил Ульянович
Мать ребёнка: Красикова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Красиков Андрей Ульянович
Мать ребёнка: Красикова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарантина Софья Ульяновна
Мать ребёнка: Красикова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ульяновна
Мать ребёнка: Красикова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Евдокия Ульяновна
Мать ребёнка: Красикова Мария Фёдоровна
Смерть
06.02.1907