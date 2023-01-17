Красиков Федор Никитич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Красиков Никита Никитич
Мать: Красикова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
17.06.1838
Мать ребёнка: Красикова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Красикова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1854
Дочь: Белоновская Феврония Фёдоровна
Мать ребёнка: Красикова Федосья Ивановна
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Красикова Федосья Ивановна
Смерть
Неизвестно