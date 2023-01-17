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Красиков Федор Никитич

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Красиков Никита Никитич

Мать: Красикова Анна Андреевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.06.1838

Сын: Красиков Ульян Фёдорович

Мать ребёнка: Красикова Федосья Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Красиков Федор Фёдорович

Мать ребёнка: Красикова Федосья Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.06.1854

Дочь: Белоновская Феврония Фёдоровна

Мать ребёнка: Красикова Федосья Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Красикова Федосья Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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