Красикова Федосья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1838
Отец ребёнка: Красиков Федор Никитич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Красиков Федор Никитич
Рождение ребёнка
21.06.1854
Дочь: Белоновская Феврония Фёдоровна
Отец ребёнка: Красиков Федор Никитич
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Красиков Федор Никитич
Смерть
Неизвестно